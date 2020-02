Arianna non è un semplice vaso: al suo interno, decine di sensori misurano le particelle inquinanti nell'aria. L'obiettivo è creare una rete di monitoraggio contro lo smog. È solo una delle idee innovative diventate imprese e startup grazie al contributo del Comune (nella foto due dei cinque inventori).

Negli ultimi otto anni, infatti, Palazzo Marino ha distribuito 34 milioni di euro che hanno permesso la nascita di 1298 nuove imprese. I dati sono stati presentati ieri dall'assessore al Commercio, Cristina Tajani, e raccontano di una natalità imprenditoriale che si concentra su realtà di vicinato (390) e innovative (263). «Prossimità e innovazione - ha sottolineato l'assessore - interpretano lo sforzo politico, oltre che economico, del Comune e penso che possano contribuire a un discorso più generale sul piano nazionale, perché da Milano qualche riflessione o strumento possa risultare utile».

Oltre al vaso tecnologico anti-smog, sono state presentate anche una linea di prodotti di design fatti grazie al riutilizzo dei fondi di caffè, una libreria di vicinato per i più piccoli e un wine bar in Barona per l'aggregazione e la socialità. Nei 34 milioni distribuiti con i bandi, rientrano anche gli 11,2 destinati ai negozi danneggiati dai cantieri della M4. In generale, le 1.298 imprese hanno creato 8.899 posti di lavoro, capaci di generare complessivamente un fatturato di oltre 1.4 miliardi di euro.

Giovedì 6 Febbraio 2020

