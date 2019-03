Argentina, vittoria sofferta, tris Brasile

MILANO - Vince, ma ancora non convince l'Argentina del ct Lionel Scaloni. Senza l'omonimo Lionel Messi, l'albiceleste batte 1-0 il Marocco a Tangeri grazie ad una zampata all'83' del centrocampista dell'Atletico Madrid Angel Correa (entrato al 62' al posto dell'udinese De Paul), riscattando almeno nel risultato il 3-1 incassato per mano del Venezuela nella precedente amichevole del Wanda Metropolitano.

Non brilla l'inedita coppia d'attacco di casa nostra, formata dall'interista Lautaro Martinez e dallo juventino Dybala, entrambi sostituiti nella seconda frazione di gara. Da segnalare il debutto in Nazionale dell'estremo difensore dell'Udinese Musso.

La strada per l'Argentina verso la Coppa America sembra ancora molto lunga da compiere. La manifestazione, che si svolgerà dal 14 giugno al 7 luglio, sarà ospitata dal Brasile.

Che nel test di Praga con la Repubblica Ceca offre una prova migliore rispetto a quella degli eterni rivali. È 1-3 in rimonta per la Seleçao, in svantaggio al 37' a causa di una botta da fuori di Pavelka, servito da un tacco del romanista Schick. Nella ripresa si scatenano i brasiliani d'Inghilterra. Pari di Firmino al 49' e doppietta decisiva di Gabriel Jesus (83' e 90'). Tutta la partita in campo per lo juventino Alex Sandro e il napoletano Allan, mentre il milanista Paquetà (ancora titolare) viene avvicendato nell'intervallo.(M.Sar.)

