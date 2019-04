Area B, via libera agli over 70

Simona Romanò

Deroga per gli over 70 possessori di un diesel inquinante così da circolare in Area B. O meglio, un ritocchino all'agevolazioni già in vigore, ma valido soltanto per gli anziani: una scatola nera da installare sull'automobile con il permesso di circolare 500 chilometri all'interno di Area B al posto degli ingressi liberi concessi dal Comune. È la proposta di Marco Fumagalli, consigliere della lista civica Beppe Sala, contenuta nella mozione che è stata approvata dal Consiglio comunale. Ora deve ottenere il via libera della giunta.

Il documento è sul tavolo dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli che dice di essere pronto «a valutarlo in tempi brevi». La deroga è simile a quella già prevista per gli ambulanti: gli over 70 proprietari di veicoli diesel Euro 3 ed Euro 0 benzina possono richiedere la scatola nera che calcolerà i chilometri percorsi nella Ztl. Potranno viaggiare senza incorrere in sanzioni per 500 chilometri fino al 31 dicembre. Però non potranno usufruire del bonus di 50 ingressi di libera circolazione. La deroga è prorogabile per non più di 2 anni.

L'idea di fondo è che gli anziani siano la categoria che più di altre possiede auto datate, facendo pochi chilometri all'anno. Quindi, gli over 70 sono poco propensi a cambiare veicolo. Perché dunque non facilitargli la vita? Tuttavia, gli uffici del Comune riflettono sul fatto che 500 chilometri in realtà sono pochi e forse sarebbe meglio potere viaggiare all'interno di Area B con il bonus di 50 giornate senza limiti di percorrenza. Poi, la confusione di dover richiedere la scatola nera. A valutare pro e contro saranno i tecnici della mobilità. I favorevoli della lista Beppe Sala sono convinti che sia «un percorso compatibile con la volontà di Palazzo Marino di diminuire le emissioni inquinanti in Area B». Contrario, invece, l'ambientalista dem Carlo Monguzzi, presidente della commissione Mobilità: «È un pasticcio. Alla fine le macchine degli over 70 saranno guidate da figli e nipoti. Non aggiungiamo altre deroghe o Area B non funzionerà».

