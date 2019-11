Area B, sì alla scatola nera

Simona Romanò

Sì all'accesso in Area B con la scatola nera del sistema Move In della Regione. Il dispositivo calcolerà i chilometri massimi consentiti in un anno ai diesel - dagli Euro 0 agli Euro 4 - banditi nella zona a traffico limitato più estesa d'Europa. Palazzo Marino (inizialmente restio) e Pirellone hanno trovato l'accordo e il progetto partirà da gennaio. Per l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli, «la scatola nera è una valida alternativa», ma poi assicura «basta alle mille deroghe».

BLACK BOX O BONUS. Gli automobilisti che possiedono un veicolo sporco possono utilizzarlo occasionalmente. Come? Possono decidere se beneficiare del bonus di 25 giorni all'anno di libera circolazione in Area B concessi dal Comune, oppure installare sull'auto la scatola nera con i limiti di chilometraggio in base alla categoria.

CHILOMETRI CONSENTITI. Sono 200 all'anno per i diesel Euro 0; 300 per gli Euro 1; 600 per gli Euro 2; 1500 per gli Euro 3 e 1800 per gli Euro 4. Per i diesel commerciali Euro 4 si arriva a 2000 chilometri.

FUNZIONAMENTO. La black box funzionerà 7 giorni su 7, 24 ore su 24, mentre gli occhi elettronici di Area B sono accesi da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30.

MULTE. All'esaurimento del chilometraggio le telecamere non perdoneranno e multeranno le auto irregolari che sono entrate in Area B. Anche le pattuglie di vigili, collegandosi al cervellone, avranno la lista nera dei mezzi che non possono più circolare.

COSTI. Move In costa 30 euro per l'installazione e 20 ogni anno. Bisogna iscrivere sul sito di Regione per poi conoscere le officine autorizzate che possono installare la scatola nera.

POLEMICHE. Duro il verde dem Carlo Monguzzi: «Scatola nera, no, grazie. Le deroghe generalizzate, che si uniscono al fatto che i diesel possono circolare sabato, domenica e ogni giorno, prima dell'accensione e dopo lo spegnimento delle telecamere, rischiano di rendere Area B inefficace». Per il capogruppo di Fi Fabrizio De Paquale, invece, «i chilometraggi sono troppo stretti».

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

