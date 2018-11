Area B, parte il conto alla rovescia

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòI maxi cartelli tappezzano la città, gli spot alla radio, in tv e sui giornali sono in programmazione, i banner sui siti si fanno sempre più martellanti. È partita la massiccia campagna d'informazione da 360mila euro per annunciare ai cittadini che il debutto di Area B, previsto il 21 gennaio 2019, slitta al 25 febbraio.Il provvedimento, in ritardo di circa un mese perché mancano i permessi del ministero, decreterà (al suo debutto) lo stop - pena la multa di 80 euro - dei diesel fino agli Euro 3 (da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 19,30) in quella che sarà la Zona a traffico limitato più grande d'Italia, che comprende il 70% del territorio milanese. Poi, il Comune procederà con i successivi tre step: dal 1° ottobre 2019 le restrizioni coinvolgeranno gli Euro 4; dal 1° ottobre 2024 gli Euro 5 e dal 1° ottobre 2025 gli Euro 6.Scatta la corsa contro il tempo per predisporre tutto ciò che è necessario al provvedimento, definito da Palazzo Marino «epocale», che costa complessivamente circa 13 milioni di euro, di cui oltre 10 per l'installazione delle telecamere. Intanto, fra bandi per l'acquisto e degli occhi elettronici e le carte per ottenete l'ok dal governo, è iniziata la pubblicità per informare i milanesi attraverso i media, le affissioni, anche su autostrade e tangenziali, gli spot televisivi.Entro il 25 gennaio sarà completato il posizionamento della segnaletica stradale, che prevede cartelli molto visibili. Da gennaio, invece, si procederà al montaggio delle telecamere: le prime ad essere accese il 25 febbraio saranno 15 in altrettanti varchi (da via Anassagora a via Pirelli, da viale Sarca a via Gallarate, da via Gonin a via Mecenate) per arrivare man mano, a fine 2019, a 98. Tutti i 188 ingressi saranno completati entro il 1° ottobre 2020.«Area B migliorerà la qualità dell'aria e della vita a Milano, abbattendo drasticamente le polveri sottili», dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, uno dei padri promotori di Area B. Gli artigiani e le imprese che rottamano il veicolo inquinante per acquistarne uno più green possono accedere al bando che dà contributi fino a 7500 euro. Confermato il bonus di 50 ingressi nel primo anno e «come novità annuncia Granelli c'è l'estensione dei contributi alle famiglie con reddito Isee inferiore a 14mila euro».riproduzione riservata ®