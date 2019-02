Greta Posca

Area B, the day after: è tempo di polemica. La nuova Ztl partita lunedì per migliorare la qualità dell'aria a Milano è al centro delle critiche del centrodestra, dopo che ieri le polveri sottili sono rimaste abbondantemente sopra alla soglia di allarme. Aria irrespirabile con Area B, uguale flop del provvedimento, sostiene la Regione: «Area B è una scelta del Comune che non condividiamo e che intanto non ha prodotto effetti miracolosi». Ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, annunciando che le rilevazioni del Pm10 di lunedì «sono ancora sopra la soglia consentita e sono più alte dei giorni scorsi, nonostante l'attivazione» della nuova Ztl. «I dati delle centraline di Arpa hanno rilevato a Milano punte fino a 75 microgrammi per metro cubo, ben al di sopra la soglia dei 50 consentito» ha aggiunto Cattaneo. E la media provinciale della concentrazioni di polveri sottili, secondo il bollettino dell'Arpa, è stata di 66,3 microgrammni per metro cubo. Con Area B, inoltre «c'è il rischio di colpire di più le fasce di popolazione che hanno meno possibilità per cambiare l'auto e le caldaie».

Immediata la risposta via social del collega del Comune, l'assessore all'Ambiente Marco Granelli: «I miracoli ai santi, da noi duro lavoro per invertire la tendenza». L'assessore ammonisce Cattaneo: «I risultati si ottengono con la costanza non con provvedimenti emergenziali a intermittenza e con le deroghe a pioggia». E aggiunge: «Con la costanza di provvedimenti strutturali come Area B e la collaborazione dei cittadini eviteremo nuovi accumuli di Pm10 nell'aria e contiamo di abbattere le polveri sottili in città ma anche nei Comuni limitrofi». Lunedì si sono accese le 15 telecamere in altrettanti varchi della Ztl. Per adesso, il divieto di ingresso e circolazione riguarda (dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì) le auto a benzina euro 0 e diesel euro 0, 1, 2, 3. Il secondo step di Area B scatterà il primo ottobre 2019 con lo stop ai diesel Euro 4, che già non possono circolare in Area C, la zona a traffico limitato del centro città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA