Area B non aiuta a respirare meglio

Area B non aiuta i polmoni dei milanesi a respirare meglio. Così la pensa il 60% dei cittadini sulla ztl che vieta l'accesso e la circolazione delle auto più inquinanti. Secondo loro l'inquinamento dell'aria è rimasto uguale, mentre per il 55% anche il traffico e la viabilità sono rimasti immutati. È uno dei dati emersi dal sondaggio Ipsos realizzato per la XXI edizione del Premio alla virtù civica dei milanesi Panettone d'oro 2020 promosso dal Coordinamento comitati milanesi. Il 31% dei milanesi è molto d'accordo con Area B, mentre il 18% per nulla. Tra gli elementi più importanti per la difesa dell'ambiente c'è la raccolta differenziata (77%), che secondo l'89% dei milanesi è anche forte indicatore del senso civico; segue l'ampliamento delle zone verdi (76%) e i mezzi pubblici (75%). In generale l'andamento del senso civico si mantiene in linea con il 2018: la maggioranza relativa (43%) ritiene che sia peggiorato, ma si tratta del dato più basso dal 2010.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

