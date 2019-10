Area B frena le auto inquinanti

Simona Romanò

Area B in sei mesi ha bloccato, ogni giorno, il 13% di diesel inquinanti. Si tratta di circa 12mila veicoli in meno ogni giorno. E sono solo 111 i testardi che hanno già bruciato il pacchetto di 50 ingressi concessi in un anno dal Comune, nonostante la lettera d'avvertimento recapitata a casa dopo il primo sgarro.

Èquesto il primo bilancio del provvedimento che arriva dopo sette mesi dall'accensione, il 25 febbraio, delle iniziali 15 telecamere in altrettanti varchi per vietare l'accesso dei diesel più inquinanti con l'attivazione di Area B. I numeri sono quindi parziali, perché riguardano il monitoraggio degli ingressi, da aprile a settembre, soltanto nelle 15 strade dotate di occhi elettronici e quando il divieto riguardava solamente i diesel Euro 0,1,2,3 (lo stop degli Euro 4 è scattato il 1° ottobre). «Siamo ai primi passi, ma intanto i segnali concreti ci sono», conferma l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. «E dimostrano che Area B è potenzialmente efficace».

NUMERI All'ora di punta, tra le 7,30 e le 9, dei giorni feriali, nei 15 varchi si è registrata una media complessiva di 4.500 transiti ogni mezz'ora (150 al minuto). Tra le 17 e le 19, invece, 4.000 ingressi ogni 30 minuti (133 al minuto).

TRASGRESSORI Sono 24 mila le persone sono entrate in Area B con un diesel bandito e a tutti è stata inviata la lettera di richiamo. Il 93% di questi automobilisti ha poi effettuato 10 ingressi sui 50 consentiti; il 56% è transitato, invece, soltanto una volta; e solamente 111 cittadini hanno bruciato il bonus.

MULTE Scongiurata la temuta valanga di contravvenzioni. Le multe da 80 euro, erogate a vari titolo, sono 2800. «I cittadini hanno dimostrato di capire il senso il senso di Area B» commenta Granelli «e ci stanno aiutando a diminuire traffico e smog».

TELECAMERE Da constatare se la tendenza procederà anche dopo il rinforzo delle telecamere lungo il perimetro della Ztl no diesel. Altre 10 saranno attive da dicembre, da via Corelli a via Palmanova a via Cambini. Entro gennaio altre 50 e il completamento dei 187 varchi è previsto fra un anno.

