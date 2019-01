Area B, è conto alla rovescia

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòÈ iniziato il conto alla rovescia per il debutto di Area B che bloccherà i diesel (prima gli Euro 3 poi gli Euro4).A meno di un mese dall'entrata in vigore, lunedì 25 febbraio, la macchina organizzativa procede spedita. «Stiamo rispettando la tabella di marcia - conferma l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - Il 90% dei cartelli stradali sono montati e svettano vicino ai principali varchi di ingresso, coperti per ora da strisce di adesivo di colore arancione». Poi, ci sono i maxi cartelloni della massiccia campagna d'informazione da 360mila euro per annunciare l'arrivo della nuova Ztl: è la più grande Zona a traffico limitato in Italia, vasta il 72% del territorio comunale. Al suo debutto decreterà lo stop - pena la multa di 80 euro - dei diesel fino agli Euro 3 (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30). Poi, il Comune procederà con i successivi tre step: dal 1° ottobre 2019 le restrizioni coinvolgeranno gli Euro 4; dal 1° ottobre 2024 gli Euro 5 e dal 1° ottobre 2025 gli Euro 6. Negli uffici del settore mobilità si sta predisponendo tutto ciò che è necessario al provvedimento che costa circa 13 milioni, di cui oltre 10 per l'installazione delle telecamere. «Le prime 15, accese appunto il 25 febbraio in altrettanti varchi, sono tutte montate e collaudate», prosegue Granelli. Da via Anassagora a via Pirelli, da viale Sarca a via Gallarate. Per arrivare man mano, a fine 2019, a 98 occhi elettronici. Tutti i 188 ingressi saranno completati entro il 1° ottobre 2020. «I tecnici stanno poi lavorando con Atm, ministero e motorizzazione per ultimare il database, pronto fra circa due settimane, così da aggiornare il cervellone che coordinerà la rete di telecamere». Si incrociano le informazioni per inserire le targhe dei veicoli che hanno il via libera nella Ztl e quelle, invece, dei mezzi da multate.riproduzione riservata ®