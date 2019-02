Area B, debutto senza multe

Simona Romanò

Avvio soft per Area B: nessun contraccolpo sul traffico e automobilisti fuori legge graziati, visto che per ora non sono previste multe. Ieri si sono accese le prime 15 telecamere in altrettanti varchi della Ztl più grande d'Europa. Per adesso, il divieto di ingresso e circolazione riguarda i diesel fino agli Euro 3.

A presidiare i varchi c'erano i vigili: in tutto 8 pattuglie con 16 agenti che si spostano, a turno, da una parte all'altra degli ingressi, da viale Sarca a Rogoredo.

Per ora, non multe appunto ma informazioni agli automobilisti che in molti ieri, con le nuove regole, si sono trovati spiazzati, tra i cartelli di Area B e di Area C. «Era meglio uniformare i divieti», dichiara un automobilista al varco di viale Sarca. «No, non potevamo più aspettare, perché l'aria è irrespirabile, lo facciamo per i nostri figli», replica una mamma. E qualcuno ha ammesso di non essere a conoscenza della novità. Il Comune è soddisfatto del debutto. «Abbiamo superato il test del primo giorno: nessun problema di traffico né disagi particolari», ha confermato sulla pagina Fb l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, anticipando che «ci vorrà un po' di tempo per elaborare gli ingressi». Molti cittadini, però, confondono Area B con altri stop anti-smog che vanno a sovrapporsi. Attenzione dunque: sono in vigore anche le limitazioni del protocollo Aria che costringe in garage i diesel fino agli Euro 4, in tutto il territorio milanese e non solo nella mega Ztl. E per quelle la multa da 163 euro scatta. Mentre con Aria B il discorso è differente: al primo accesso l'automobilista riceve via posta una lettera che gli spiega il funzionamento dei 50 accessi liberi il primo anno. L'impatto maggiore si avrà dal 1° ottobre, quando lo stop in Area B, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, sarà esteso anche ai diesel Euro 4. I ghisa fermano i veicoli che, in base al loro occhio esperto, possono essere coinvolti dal provvedimento e consigliano di accedere al portale areab.atm.it.

