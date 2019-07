«Ardigò? Sta con Icardi»

Cosa penserebbe l'interista Bruno Ardigò dello juventino Antonio Conte in nerazzurro? «Ardigò ha già vinto con Giovanni Trapattoni che proveniva dai bianconeri. Piuttosto non sarebbe contento di come sta finendo la vicenda di Mauro Icardi».

Il commissario Bruno Ardigò, capo della sezione Omicidi, è lo storico protagonista dei noir di Fabrizio Carcano, in libreria in questa estate 2019 con Milano Assassina (Ugo Mursia Editore), decima fatica letteraria del 45enne giornalista-scrittore meneghino.

Un romanzo poliziesco in cui la Milano pronta per il Natale del 2018 viene sconvolta da una catena di omicidi legati agli anni di Piombo. Carcano, dopo nove storie a tema esoterico-religioso (da Gli Angeli di Lucifero del 2011), sempre ambientate sotto la Madonnina, ha sperimentato il tema del terrorismo «suggeritomi da tante scritte sui muri inneggianti alla lotta armata viste da me nel 2018. È l'argomento che mi ha cercato, non il contrario», ha detto il giallista.

Trame di fantasia cui si innestano cenni a fatti realmente accaduti, nonché approfondimenti storico-artistici. E non manca lo sport nelle passioni quotidiane di Ardigò e dello stesso Carcano. Milanese adottato negli ultimi anni da Bergamo «per amore di una donna» e avvicinatosi di recente, per motivi professionali, all'Atalanta.

Ecco perché la Champions League a San Siro per la squadra di Gasperini può essere considerato il delitto perfetto per Carcano. «Vivo a due passi dallo stadio di Bergamo, sono immerso nella passione dei tifosi nerazzurri. Sono sicuro che l'Atalanta porterà almeno 40mila persone a partita a Milano, indipendentemente dagli avversari».

Ma il possibile abbattimento di San Siro è da considerarsi un assassinio? «È stato ed è un grandissimo palcoscenico per il calcio, ma il futuro è di stadi come quello della Juventus. Ho vissuto emozioni forti per il basket al Palalido e al Palatrussardi. Poi, però, è arrivato il Forum».

Chiosa che ci porta al vero amore sportivo di Carcano (ci tiene a sottolineare: «Anche quando si lottava per non retrocedere») e del suo Ardigò: l'Olimpia Milano, dove è arrivato il commissario Ettore Messina: «Mi piacerebbe fosse un nuovo Dan Peterson, soprattutto che si ritrovasse quella coesione tra pubblico e società che ultimamente si è affievolita. E poi ho una sensazione: mi sbaglierò, ma la presenza di Messina potrebbe anticipare il ritorno di Danilo Gallinari». Chissà...

riproduzione riservata ®

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA