Archivi aperti, sguardi fotografici

La fotografia vista dagli archivi. I grandi fotografi, le Fondazioni e i Musei aprono armadi, scaffali, cataloghi in genere vietati al grande pubblico. Da domani al 25 ottobre torna Archivi aperti, giunto al sesto anno. Con le ovvie precauzioni anti Covid ci si prenota per farsi accompagnare da curatori, artisti o esperti in 41 archivi e studi, con quest'anno anche dirette online. Protagonista sempre Milano (nella foto piazza Duomo, da Archivio Intesa San Paolo), con la ricchezza e la varietà dei suoi archivi. Tema di quest'anno Anomalie e trasformazioni. Tra gli archivi dal vivo quello di Gian Paolo Barbieri, Laila Pozzo, Fondazione Citroen, Archivio di Fotogoornalismo Giancolombo. Apre la tavola rotonda on line domani alle 15.

Ingresso libero, informazioni sul sito retefotografica.it(P.Pas.)

