«Aprite i porti» in mille per i migranti

Greta PoscaAddosso teli termici come quelli che vengono dati ai migranti soccorsi in mare. In mano cartelli con le scritte No Bossi-Fini. No Minniti-Orlando. Apriamo i porti. Nessuna persona è illegale, oppure Ama il tuo prossimo se ha i documenti. Dal Vangelo secondo Matteo Salvini. Erano un migliaio i manifestanti che ieri hanno protestato in piazza Scala, di fronte alla sede del Comune, contro la politica del governo di Giuseppe Conte sui migranti e l'accoglienza del soccorso in mare. Al presidio hanno partecipato associazioni come Emergency, Casa della Carità, il gruppo de I Sentinelli, centri sociali, sindacati, associazioni e realtà come Insieme senza muri, che il 20 maggio aveva organizzato il grande corteo antirazzista di Milano. Al presidio c'era anche il cantautore Roberto Vecchioni che ha sottolineato come «bisogna manifestare per forza. Ogni volta che succede una cosa che è contro i principi fondamentali dell'umanità bisogna farsi vedere». Con lui anche Gino Strada. Matteo Salvini «fa campagna elettorale sulla pelle di bambini e ragazzini in mezzo al Mediterraneo», ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino.Agli organizzatori della manifestazioni risponde l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato (Fdi): «È solo l'ennesima sceneggiata».riproduzione riservata ®