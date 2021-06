Apre il centro Caritas in Centrale

Taglio del nastro del centro diurno polifunzionale per senza fissa dimora intitolato a Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani in Stazione Centrale. In via Sammartini 16, sotto i binari del treno, nell'ex magazzino dello scalo ferroviario, concesso in comodato d'uso da Rfi, la Caritas Ambrosiana offre un nuovo servizio a chi vive in strada. A tagliare il nastro c'erano tra gli altri l'arcivescovo Mario Delpini, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il presidente di fondazione Cariplo Giovanni Fosti, la figlia di Bassanini Tremontani Chiara Bassanini e il sindaco Giuseppe Sala. La struttura comprende due sale polifunzionali, sala ristoro, lavanderia, uffici e ai bagni. Grazie a una colazione, una doccia e il lavaggio dei vestiti, gli ospiti avranno l'opportunità di prendersi cura della propria persona.

