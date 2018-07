Apple, tutti in coda l'apertura è evento

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaAttesa finita. A pochi secondi dallo scoccare delle 17, in piazza Liberty, a due passi dall'abside del Duomo, sulla scalinata davanti alla fontana in cristallo del nuovo flagship store di Apple, è partito il countdown. A scandirlo a gran voce, come il conto alla rovescia di Capodanno, almeno duecento di affezionati alla mela di Cupertino.Sono arrivati da tutta Italia (Ancora, Torino, Padova, Venezia) e sono rimasti in coda per ore, incuranti della canicola (35 gradi) e impazienti di passare i controlli del metal detector. Alessandro Citton, 25enne di Venezia, è il primo: «Sono in fila dalle 15 di mercoledì - ha spiegato poco prima di entrare - ma questa volta non l'ho fatto apposta». Questa volta. Già, perché di inaugurazioni di Apple Store in Italia Alessandro ne ha viste «16 su 17». Ed è sempre stato il primo a ricevere gli applausi dei dipendenti in t-shirt blu, che accolgono i customer al grido di benvenuto, battendo le mani. Un record. «A Torino - ha ammesso - mi sono messo in fila quattro giorni prima». Non ha comprato nulla ieri, Alessandro: «Ho già tutto. Sono venuto perché durante le tante inaugurazioni si sono create amicizie», ha spiegato. Dietro di lui, a scendere la scalinata disegnata dall'archistar Norman Foster, c'era Marco, 22 anni, di Brescia: «Sono in coda dalle 23 di mercoledì. Non abbiamo dormito: per non prendere sonno abbiamo chiacchierato e giocato con l'iPhone, ha confessato. Intorno a loro anche Massimo di Bergamo, Claudio, che ora vive a Boston, e Matteo di Vercelli, l'unico del gruppo ad aver acquistato qualcosa (un nuovo cinturino per l'Apple Watch). Perché qui «non si viene solo per comprare». «È un'emozione sempre nuova, c'è l'attesa del momento - ha spiegato Massimo, quarantenne di Bergamo - Noi ci troviamo una giornata prima, passiamo la notte insieme, parliamo di tecnologia. Questa è un'occasione per ritrovarci».Nel flagship store più scenografico di Italia non ci sono solo giovani fan, ma anche irriducibili affezionati: «Uso il Mac da 30 anni - ha raccontato un'insegnate di 68 anni, oggi in pensione - è stato il primo computer che ho comprato. Era grigio, come ora. Forse meno scintillante», ha ammesso sorridendo. «Anche noi anziani siamo attratti dalle nuove tecnologie, le usiamo da molto più tempo di voi giovani», ha scherzato, prima di chiedere a una commessa, però, di poter vedere una tastiera con i fili. Al wireless l'insegnante proprio non si arrende.riproduzione riservata ®