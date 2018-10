APPLAUSI ALLA SCALA

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

The show must go on. Il motto del mondo dello spettacolo vale anche per il più importante teatro lirico del mondo, la Scala. Martedì l'influenza di una cantante infatti rischiava di mettere in crisi la prima della Finta giardiniera di Mozart, ma appunto lo spettacolo deve continuare. Il forfait vocale della protagonista Hanna-Elisabeth Mueller ha fatto risolvere la situazione con un playback solo vocale, mentre sul proscenio ha cantato al suo posto la collega Julie Martin du Theil. Era stato lo stesso sovrintendente Alexander Pereira a comunicarlo al pubblico a sipario ancora abbassato. Il playback non ha evidentemente influito minimamente sul successo dello spettacolo: il pubblico ha infatti apprezzato da un lato il maestro Diego Fasolis, che ha diretto l'orchestra. Dall'altro ha applaudito la brillante esecuzione di tutta la compagnia di canto, compresa la voce in più.