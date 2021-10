Appello di Sala e Bernardo: «Votate»

Avversari per la poltrona di sindaco, ma uniti nell'appello ai milanesi: «Andate tutti a votare». Ieri sia il primo cittadino uscente del centrosinistra Giuseppe Sala, sia il suo principale rivale, il candidato per la coalizione del centrodestra Luca Bernardo, hanno chiesto ai concittadini di esercitare il proprio «diritto e dovere» e di recarsi alle urne a scegliere il sindaco, il consiglio comunale e i rappresentanti dei Municipi.

Giuseppe Sala ha votato alle 11 alla sezione 512 del liceo Parini di via Goito. Luca Bernardo si è recato a votare verso le 12 alla sezione 373 della scuola media Angelo Mauri, zona corso Vercelli, accompagnato dalla moglie Francesca. Tutti e due all'uscita hanno invitato i milanesi di andare a votare. L'affluenza il primo giorno è stata del 37.76%.

Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. Poi scatta l'ora della verità. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA