Appassionati della griglia? Ossessionati dalla braciola? golosi di hamburger? Il Carroponte di Sesto San Giovanni è il vostro paradiso. Fino al 1° maggio torna Wine & Grill Mania, una grande festa che accompagna il lungo periodo di ponti e festività tra divertimento e specialità rigorosamente cotte alla griglia. Le migliori varietà di carne, tagli selezionati, formaggi golosi, verdure e anche pesce, preparati a regola d'arte da maestri del barbecue su una griglia da record lunga ben venti metri. Una gioia per il palato a cui si sposano perfettamente le varie etichette di vini bianchi e rossi provenienti da diverse regioni d'Italia. Tra un brindisi e un boccone, non mancano i momenti di relax e di divertimento, djset, silent disco e musica dal vivo: con cover band di Ligabue e di Vasco Rossi. E per i bambini gonfiabili e saltarelli.

Dal 19 aprile al 1° maggio. Via Granelli, 1. Sesto San Giovanni. Orari 18-mezzanotte; sab e dom 11.30 - mezzanotte.

