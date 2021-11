Apolloni: «Bisognerà lottare su ogni pallone ma sono certo che gli azzurri non falliranno»

Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, vice campione del mondo con l'Italia di Sacchi a Usa 94. Ora attento spettatore della sfida-spareggio Italia-Svizzera.

Apolloni, che gara si aspetta domani?

«Non sarà semplice: bisognerà lottare su ogni pallone per portare a casa i 3 punti. Bisogna fare meglio dell'andata, quando gli azzurri avrebbero comunque meritato la vittoria ma hanno preso solo un pari».

Shaqiri, l'uomo in più della Svizzera?

«Ha qualità enormi e potrebbe essere un problema, anche se è tutta l'organizzazione della Svizzera che va guardata. La squadra elvetica, a differenza dell'Italia che giocherà con molta pressione, avrà la mente più libera e senza aver nulla da perdere».

In cosa deve crescere la Nazionale?

«Dopo aver vinto l'Europeo diventi la squadra da battere e devi crescere dal punto di vista mentale per sopportare le pressioni. Ogni partita, ora, diventa un esame: non si può pensare a quello che hai fatto, ma focalizzarsi sempre sull'immediato».

Senza Immobile che Italia sarà?

«Pur essendo un giocatore fondamentale per questa squadra, la Nazionale ha disputato buone gare anche senza di lui. Non riesce ad esprimersi al meglio con l'Italia, tuttavia è uno che crea tante occasioni: per un difensore doverlo marcare non è semplice».

Zaniolo e Pellegrini sono out, Mancini ha valide alternative?

«Intanto Zaniolo deve ritrovare la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio al ginocchio. È un giocatore importantissimo e sarà fondamentale per il futuro della Nazionale, oggi però validi sostituti ci sono. Sarà più complicato trovare l'alternativa a Pellegrini, visto che è in grado di fare molto bene entrambi le fasi e spesso e volentieri trova pure il gol».

È arrivato il momento di Tonali?

«Sta crescendo e diventando un punto di riferimento per il Milan. In questo momento, tra l'altro, è in stato di grazia».

Quanto manca Spinazzola all'Italia?

«Mi piace tantissimo, spero torni presto in campo e mi auguro, soprattutto, sia ai livelli pre infortunio».

Nell'Italia che verrà, quale sarà la coppia di difensori centrali?

«Il giovane più interessante è Bastoni dell'Inter. Tuttavia, Chiellini e Bonucci dovranno essere bravi maestri per le nuove leve. In un gruppo è fondamentale avere sia giocatori d'esperienza, sia ragazzi che vogliano imparare».

