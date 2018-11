Aperitivo con coltellate catturato l'aggressore

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUna banale lite tra fidanzati, un conoscente si intromette per dividerli e viene colpito da una coltellata alla schiena. È la sintesi del tentato omicidio di un ecuadoriano 26enne, avvenuto domenica scorsa in piazza Oberdan intorno alle 20,30, in un momento in cui la zona era piena di persone per l'aperitivo. La Mobile ha catturato l'aggressore: un domenicano di 33 anni con precedenti per reati contro la persona e una denuncia del 2016 per abbandono di minori.Gli investigatori sono partiti dal racconto dei testimoni, hanno recuperato una fotografia sul suo profilo Facebook e grazie al sistema di riconoscimento facciale Sari gli hanno dato un nome e lo hanno individuato, in zona Pioltello. Lo hanno fermato nel suo appartamento dove viveva con il proprio bambino e la sua compagna sudamericana. La stessa ragazza che è stata, suo malgrado, il movente del tentato omicidio. Secondo la ricostruzione, infatti, il gruppo di sudamericani stava chiacchierando e bevendo in piazza quando la coppia ha iniziato a litigare davanti a tutti. Il domenicano ha strattonato la donna e a quel punto il suo conoscente ecuadoriano si è intromesso per bloccarlo. Le telecamere hanno filmato la scena: il 33enne abbraccia l'altro e gli affonda la lama nella schiena, perforandogli il polmone. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove gli hanno drenato un litro di sangue dal polmone: si è salvato per miracolo. Intanto l'aggressore ha fatto perdere le sue tracce ma le testimonianze non gli hanno dato scampo. Il suo nome non è stato ancora diffuso perché si attende la convalida dal gip, ma gli investigatori non hanno dubbi sulla sua colpevolezza. «I due non erano amici ma si conoscevano bene - ha detto Vittorio La Torre, a capo della sezione criminalità straniera della Mobile - abbiamo accertato che in questo episodio le gang di latinos non c'entrano».