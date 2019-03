Anziano muore carbonizzato nel rogo dell'appartamento

Un pensionato di 79 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato ieri pomeriggio nel suo appartamento di via Val Lagarina, alla periferia Nord di Milano.

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dalla cucina, probabilmente dal fornello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, entrati da una finestra dell'appartamento che si trova al primo piano rialzato. Vicino alla finestra, sotto al girello che usava per camminare, hanno trovato l'anziano, che era un accumulatore seriale con problemi di deambulazione.

Il personale del 118 ha tentato di rianimare l'uomo, che aveva ustioni sul 90% del corpo, ma inutilmente. Quando sul posto è arrivata la convivente del 79enne, saputo della sua morte si è sentita male ed è stata portata in codice verde al vicino ospedale Sacco.

