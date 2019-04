Anziana travolta sulle strisce

Tragica domenica delle Palme per una pensionata di 88 anni, travolta da un furgoncino bianco in viale Fulvio Testi.

L'incidente è avvenuto attorno alle 9 lungo il viale, all'incrocio con via Pianell. L'anziana stava rincasando dalla Messa. I testimoni l'hanno vista attraversare il viale sulle strisce pedonali. In mano aveva un ombrello, un giornale e il tradizionale ramoscello di ulivo appena preso in chiesa. All'improvviso su di lei è piombato un furgoncino bianco, pare a velocità elevata, anche se saranno i rilievi della polizia locale a chiarire la dinamica dell'incidente. Nonostante la tempestività dei soccorsi e la corsa disperata all'ospedale Niguarda, per l'anziana non c'è stato nulla da fare: è morta poco dopo il ricovero. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del furgoncino che l'ha travolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA