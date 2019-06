«Antonio nerazzurro? Fa male»

A margine della presentazione della Notte Rosa 2019, Linus, direttore artistico di Radio Deejay, si è soffermato su diversi temi caldi, legati anche alla sua amata Juventus.

Linus, è dunque Sarri in pole sulla panchina della Juve...

«Penso che Sarri sia valido, ma credo che ci possa anche essere una sorpresa. Non ne so nulla in merito, ma ho la sensazione che possa esserci un altro nome in gioco, oltre a quello di Sarri. Vedremo...».

Intanto Conte, un ex bianconero, è andato alla corte dell'Inter. Cosa dire?

«La notizia di Conte all'Inter è dura da accettare. Non sono uno di quegli esagitati che vorrebbero scordarsi di Conte bianconero e bandirlo dai ricordi di noi tifosi della Juventus ma, sicuramente, non fa piacere vederlo in nerazzurro. Poi, ora, lavora anche con Beppe Marotta».

Con Conte in panchina, è l'Inter la contendente principale della Juventus per il titolo?

«Sì, con Conte, l'Inter diventa, nettamente, la rivale numero uno della Juve per lo scudetto. Antonio è troppo bravo, quindi credo che aiuterà tantissimo i nerazzurri al salto di qualità. Cresceranno molto con lui in panchina. Poi, onestamente, non dimentico il Napoli di Ancelotti. Quest'estate De Laurentiis farà un mercato adeguato per il suo tecnico, vero top degli azzurri».

Pare, invece, in netta difficoltà il Milan...

«Il Diavolo ci ha regalato una pagina di libro cuore con l'addio di Gattuso. Dicono che Gazidis sia molto bravo, vediamo se saprà rifondare la squadra, non come ha fatto Leonardo che, ahimè, si sta un po' confermando come un'ape che impollina un fiore e poi ne impollina un altro... Peccato, davvero»..

Infine, spazio alla 14esima edizione della Notte Rosa. Quest'anno senza plastica nelle spiagge. Giusto?

«Mi sembra un'eccellente idea. In questi 14 anni la Notte Rosa si è allargata, è cresciuta. L'upgrade è quello dell'unità, di mettere da parte i campanilismi». Bravo, Linus.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

