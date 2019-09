Antonio Marras lascia parlare il cuore

Che Antonio Marras non sia semplicemente uno stilista lo si capisce dagli abiti che disegna, fantasie di colori, volumi e materiali, galassie di rimandi.

Stupisce, dunque, ma nemmeno troppo, trovarlo come autore e regista di una performance che deve titolo e ispirazione a una canzone di Rita Pavone, Mio cuore io sto soffrendo. Che cosa posso fare per te?. Non c'è trama, al suo posto il montaggio incalzante di quattordici scene per altrettanti quadri che raccontano, alludono, evocano desideri e sentimenti, paure e sussulti dentro un gioco di visioni, parole e gesti dove l'autobiografia smargina nell'azione poetica. Cast composito gli attori Ferdinando Bruni, Federica Fracassi, Giovanni Franzoni e Marco Vergani e un gruppo di performer danzatori guidati da Marco Angelilli a servizio di un viaggio sentimentale, ma non troppo, tra citazioni letterarie (Shakespeare e Calvino), ricordi di infanzia, viaggi reali e immaginari, figli, madri, padri, amanti. Il cuore batte, bisogna trovare il coraggio di saperlo ascoltare.

Il 18 e 20 settembre. Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33. Biglietti 22-17 euro. (O.Bat.)

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

