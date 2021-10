Antonio Di Natale, 209 gol in serie A, uno dei migliori attaccanti italiani di sempre. Eppure tutte queste reti le ha firmate con Empoli e Udinese, non con le big del campionato, a conferma che il suo talento cristallino non aveva bisogno di grandi team per esplodere. Oggi allena e aspetta di maturare tecnico per arrivare alle grandi panchina di A.

Che campionato ha visto fin qui Antonio Di Natale?

«Credo che il Napoli stia dimostrando di essere una grandissima squadra. Tuttavia, vedo pure molte altre squadre forti: Inter, Roma e, soprattutto, Milan. Non ho dubbi: da quel che vedo, quest'anno sarà un torneo molto avvincente ed equilibrato».

Quest'anno la lotta scudetto sembra incredibilmente equilibrata; tutte le big sono ancora lì, vicinissime.

«Credo proprio che l'equilibrio resisterà a lungo; il Napoli è partito forte ma vedo molto bene anche il Milan di Pioli. La Juventus, inoltre, non è mai da sottovalutare, piano piano uscirà fuori: Allegri è un tecnico di altissimo livello. Dopo la pausa natalizia si potrà già capire chi sarà davvero in grado di vincere il titolo».

E' rimasto deluso dall'avvio disastroso della Juventus?

«Ci può stare dopo un cambio di allenatore e la partenza di alcuni giocatori. Ma non tutto questo non mi spaventa: Allegri conosce bene la rosa che ha in mano e ci sta lavorando. Inoltre, ricordo che anche la sua prima Juve, dopo 6 o 7 partite fece solamente due punti, poi però vinse 22 match di fila».

Luciano Spalletti ha davvero trasformato il Napoli o è solo una bella partenza?

«Sicuramente, mi fa piacere vederlo lì in alto. Il mister sta confermando di essere un grande tecnico e lo dimostrano i numeri. Si sapeva che andando a Napoli, con questa rosa a disposizione, poteva solo fare bene».

Alla ripresa del campionato arriva Juve-Roma; che partita si aspetta?

«Un bellissimo match: la Roma, pur in trasferta, cercherà la vittoria e altrettanto faranno i bianconeri che devono assolutamente risalire la classifica».

Quale progetto tecnico l'affascina maggiormente in questa serie A?

«Sicuramente quello della Roma: ha tanta qualità sia in campo, sia in panchina. E poi c'è Mourinho».

Molti dicono che Raspadori potrà diventare il nuovo Di Natale.

«Perché no. È un ragazzo che deve crescere, ma che sta facendo decisamente bene col Sassuolo. Ci vuole un po' di pazienza, come con tutti gli altri ragazzi, tuttavia è un profilo che può sicuramente fare la differenza».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA