Antonio Di Fazio, imprenditore farmaceutico a San Vittore da sette mesi con l'accusa di abusi sessuali a una giovane bocconiana ieri, al processo con rito abbreviato, ha fatto le prime ammissioni. Ha confermato di aver narcotizzato, spogliato e fotografato la 21enne, attirata a casa con il pretesto di uno stage in azienda. L'imprenditore venerdì è stato interrogato per parecchie ore dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Ieri davanti al gup Anna Magelli non ha negato i fatti testimoniati, tra l'altro, da immagini che aveva nel computer. I legali della vittima, parte offesa nel processo, hanno però sollevato dubbi sulla sua versione in quanto «non ha ammesso tutto e non ha detto tutta la verità». Si torna in aula il 18 gennaio anche per una eventuale riunione del procedimento con gli altri 5 casi.

