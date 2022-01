Antonio Caliendo, decano dei procuratori, sta dalla parte di Insegne e della sua scelta di legarsi a Toronto a cifre principesche.

Perchè ha fatto bene Insigne?

«Quando sei sulla trentina, devi guardare anche al conto in banca. A queste cifre, ha fatto bene ad accettare. E' nella parte finale della sua carriera, si tratta di una proposta da prendere al volo e lui l'ha presa. Ha ragionato dal punto di vista economico e ci sta».

Sembrano cifre esagerate in questo momento storico.

«Dipende sempre da domanda e offerta. Se girano certe cifre è perché c'è qualcuno disposto a pagarle. Non ci vedo nulla di strano».

Anche per Vlahovic verranno spesi tanti milioni.

«Credo la scelta l'abbia già fatta, non penso che resterà in Italia. Credo che anche Commisso sappia dove andrà». (F.Pon.)

