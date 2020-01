Antonio batte lo Special One più punti di Mou dopo l'andata

Massimo Sarti

MILANO - Antonio Conte, pur con una «rosa corta e risicata», in mezzo a «super emergenze» e spesso «raschiando il fondo del barile» (parole del tecnico dell'Inter dopo l'1-1 con l'Atalanta) ha realizzato uno dei migliori gironi d'andata della storia della Beneamata.

L'allenatore salentino è ancora in corsa per interrompere l'infinito dominio nostrano della Juventus e per riportare lo scudetto in nerazzurro. Proprio con il punto di sabato sera a San Siro ha superato l'ultimo a riuscirci, ovvero José Mourinho, che nella stagione del Triplete 2009-10 aveva scollinato a metà torneo con 45 punti (43 nel precedente torneo 2008-09), contro i 46 di Conte. Inarrivabili, invece, le andate dei due tricolori conquistati sul campo da Roberto Mancini, con 51 punti nel 2006-07 e 49 nel 2007-08. Erano le stagioni post terremoto di Calciopoli, con la Juventus in B un anno e con la sola Roma avversaria concreta dei nerazzurri.

Andando ancora più indietro nel tempo, tra i tecnici capaci di conquistare lo scudetto con l'Inter nella serie A a girone unico, solo Alfredo Foni nel 1952-53 fece statisticamente meglio di Conte, con un'andata in 17 giornate (torneo a 18 squadre) da 2,53 punti a gara (calcolando i 3 punti a partita come adesso), contro i 2,42 dei nerazzurri di oggi.

Sopravanzati (con lo stesso criterio) i 2,35 punti a giornata di Giovanni Trapattoni nella stagione dell'Inter dei record 1988-89. Curiosità finale: la miglior andata del Mago Helenio Herrera fu nel 1961-62 (prima con 2,24 punti a incontro), campionato che l'Inter chiuse però alle spalle del Milan targato paron Nereo Rocco.

