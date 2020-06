Antonella Pesenti, vicepresidente Assobici, nel 2015, dopo aver calcato le passerelle per 20 anni, ha aperto FridaBike, negozio-laboratorio dove crea le biciclette modello cargo per trasportare bimbi, cani, spesa.

«Con tre figli piccoli avevo abbandonato la due ruote. Ma quando ho visto, a Copenaghen, la cargo bike ho subito pensato che fosse la soluzione ideale. Ora più che mai. E i milanesi si stanno anche loro attrezzando per il futuro».

Cosa intende?

«Se la bici non sarà più considerata un mezzo stagionale, tipico dell'estate; e se durante l'inverno i milanesi la continueranno ad usare in massa, come in queste settimane, allora la rivoluzione Milano sarà compiuta. I presupposti ci sono per diventare come Amsterdam».

La città-mito dei ciclisti.

«In negozio arrivano le famiglie a prenotarmi le cargo bike per settembre. Si stanno organizzando per quando inizieranno le scuole e i genitori dovranno accompagnare i bambini: mi dicono che preferiscono muoversi per le strade con i figli al sicuro in un box colorato piuttosto che salire su un mezzo pubblico. Qualcosa nella mentalità è cambiato davvero».

Qual è la differenza?

«Chi non vuole affidarsi a tram e metrò deve compiere una scelta alternativa: la bici, ad oggi, è l'oggetto dei desideri, perché è davvero alla portata di tutti. Non è vista solo come un mezzo ludico per una passeggiata, ma il proprio mezzo di locomozione. E la cargo bike nello specifico sostituisce la macchina nei brevi tragitti, permettendo di trasportare anche figli. Sono felice ed emozionata perché i milanesi stanno scoprendo tutti vantaggi di muoversi in sella».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA