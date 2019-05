«Antipasto Champions poi il saltò di qualità»

Alessio Agnelli

MILANO - «Sono molto orgoglioso di poter vestire la maglia dell'Inter per altri 4 anni. Ora la qualificazione in Champions in regalo, poi il salto di qualità». Avanti insieme, «perché insieme siamo più forti». Milan Skriniar e la Beneamata ieri pomeriggio hanno prolungato ufficialmente i voti fino al 30 giugno 2023, allungando di un anno il contratto e, ovviamente, adeguandolo, con ingaggio più che raddoppiato (da 1,5 milioni a 3,5 -3 di quota fissa-, bonus compresi) per meriti sportivi («38 partite su 38 l'anno scorso, 44 su 46 in questa stagione, con 15 clean sheet in sua presenza», si legge nella nota su Inter.it) e a scanso di tentazioni e corteggiamenti dalle big d'Europa.

Ma, nei pensieri del gigante slovacco, l'addio al nerazzurro non è mai stato un'opzione, semmai un'idea dell'agenzia Stars and Friends, che ne curava gli interessi e, non a caso, liquidata nelle fasi finali della trattativa per il rinnovo con l'Inter, condotta personalmente dall'ex doriano: «È vero, ho rotto il contratto col mio vecchio agente e ho firmato personalmente con la società - ha confermato Skriniar ai microfoni di Sky Sport -. L'obiettivo è fare il salto di qualità dalla prossima stagione. In questa ci manca una vittoria per qualificarci in Champions League. Prima dobbiamo fare questi tre punti, il regalo più bello che potrei ricevere per il rinnovo, poi da luglio inizieremo a pedalare al 100% per arrivare il più in alto possibile».

Quindi, focus sul campo e sulla trasferta di domenica a Napoli, «una partita che vogliamo vincere per chiudere il discorso Champions, senza aspettare l'ultima gara in casa contro l'Empoli». Contro i partenopei, Skriniar potrebbe riavere al suo fianco De Vrij, in recupero. Poche le chances per Politano (sempre a parte) e ridottissime anche per Joao Mario (cacciato dall'allenamento di ieri per scarso impegno). «La stagione non è ancora finita, pensiamo a centrare l'obiettivo - ha concluso lo slovacco -. Spalletti o Conte, che cosa mi aspetto? Quella fiducia che mi è arrivata sin dalle prime amichevoli con l'Inter».

E dribbling da attaccante navigato. Più diretto, invece, Massimo Moratti, che si è espresso a favore dell'ex ct a Radio Sportiva: «Penso che Conte potrebbe andare bene all'Inter - ha sentenziato l'ex patron -. Zhang sta facendo uno sforzo notevole per portare avanti questa operazione. Con Marotta l'obiettivo è rimettere l'Inter su un piano più alto di quello attuale».

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

