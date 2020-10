Antinfluenzale, è guerra Sala-Gallera

Simona Romanò

«Dall'assessore Giulio Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo. Andiamo alla sostanza, e vorrei che confutassero la mia affermazione, cioè che in questo momento la sanità lombarda sta dicendo ai medici del privato convenzionato che si devono arrangiare con i vaccini».

L'ACCUSA Così il sindaco Giuseppe Sala si scaglia contro l'assessore regionale al Welfare sulla non disponibilità per tutti i lombardi del vaccino antinfluenzale, proprio quando governo e infettivologi stanno premendo per una campagna vaccinale di massa per fronteggiare l'emergenza Covid. «Andiamo a vedere come in Regione hanno fatto le gare per acquistare i vaccini - attacca poi il sindaco - tutte sbagliate o andate deserte: è certo che qualcosa non va assolutamente bene». Quindi, «non sto facendo campagna elettorale, ma sto pensando alla salute dei lombardi e la situazione con il virus che circola deve rimanere sotto controllo».

LO SCONTRO La polemica è alta da giorni. Dopo l'allarme dei medici di base, la denuncia del Pd in Regione, l'avvertimento degli infettivologi sui «vaccini tardivi e insufficienti» e la difesa di Gallera (sulle pagine di Leggo), arriva la scontro durissimo con il Comune. È iniziato sabato con la vicesindaco Anna Scavuzzo: «La Regione non consegna i vaccini all'amministrazione, venendo meno agli impegni presi». A Palazzo Marino è infatti arrivata una lettera per avvisare che «non ci sono dosi per i dipendenti comunali, ma solo per coprire le fasce a rischio». Il Pirellone suggerisce «un accordo con una struttura privata». Per Gallera «recuperare vaccini per le fasce extra non è un tema della Regione, ma spetta al governo». Quindi, «ci dice di arrangiarci», sintetizza Sala. E volano gli insulti.

CONTRATTACCO «È agghiacciante», scrive su Facebook l'assessore regionale, «ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili». E accusa il sindaco di «voler dare i vaccini ai dipendenti sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto per ottenere il loro consenso alle comunali 2021». Immediata la replica di Sala: «Sono affermazioni che sfiorano il ridicolo, anzi, sono ridicole».

Dal Pd arriva anche la voce della consigliera regionale dell'opposizione Carmela Rozza, la prima a sollevare il problema in estate: «Il tema vero, molto grave, è che la Regione ha ignorato, di fatto, tutti i cittadini che vogliono acquistare privatamente il vaccino, perché sarà introvabile nelle farmacie».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA