Antieroi che vivono ai margini, episodi minimi che non fanno notizia, piccole tragedie quotidiane che non arrivano sulle prime pagine dei giornali. Ascanio Celestini, maestro di un'affabulazione che si fa racconto politico e poetico, è ospite domani del festival di Monticello Brianza L'ultima luna d'estate con Storie e controstorie.Costruito come un concept album di micronarrazioni, lo spettacolo dispiega un sorprendente affresco sentimentale e sociale fuori dal mainstream ma calato con micidiale precisione nella realtà dell'Italia di oggi. Tensioni, contraddizioni, dubbi, paure, ansie, conflitti esistenziali si mescolano in una partitura che ha la rabbia dell'indignazione e la grazia della pietas. (O.Bat.)Il 6 settembre. Villa Greppi, via Monte Grappa 21, Monticello (Lc). - 13 euro. (O.Bat.)