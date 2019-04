Anticipi e posticipi: Inter-Juve sabato 27

MILANO - Infornata di anticipi e posticipi di serie A dalla 15ª alla 18ª e penultima giornata di ritorno. L'ultima, da regolamento, richiederà la contemporaneità almeno delle partite delle squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Confermate le collocazioni, per motivi televisivi, dei big-match Inter-Juventus (sabato 27 aprile alle 20,30 su Dazn), Roma-Juventus (domenica 12 maggio alle 20,30 su Sky) e Napoli-Inter (domenica 19 maggio alle 20,30 su Sky). La collocazione del derby della Mole tra Juve e Toro, alle ore 15 di sabato 4 maggio (tra l'altro esattamente nel 70° anniversario della tragedia di Superga), potrebbe subire delle variazioni in base al cammino bianconero in Champions League. Lo stesso vale per quello del Napoli in Europa League.

Possibili spostamenti per il match del San Paolo con il Cagliari (domenica 5 maggio alle 20,30) e per la trasferta di Ferrara con la Spal (domenica 12 maggio alle 18). Due curiosità infine sulle gare posticipate a lunedì 13 maggio: il derby Bologna-Parma (ore 19) per evitare la concomitanza in quel fine settimana con la partenza del Giro d'Italia, Inter-Chievo (ore 21) per non far incrociare il calcio con l'Adunata Nazionale degli Alpini in programma a Milano dal 10 al 12.(M.Sar.)

