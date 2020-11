Antagonisti a rischio processo per gli insulti alla Brigata ebraica al corteo del 25 Aprile del 2018.

È stata fissata per l'11 novembre, davanti al giudice Carlo Ottone De Marchi, l'udienza preliminare per cinque antagonisti che il 25 aprile 2018 al corteo antifascista per l'anniversario della Liberazione si scagliarono contro i rappresentanti della Brigata ebraica. Il capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili e il pm Leonardo Lesti a quattro imputati hanno contestato l'aggravante dell'odio «razziale» (c'è un quinto imputato senza aggravante). Tra i quattro figura Claudio Latino condannato anni fa dopo l'operazione antiterrorismo Tramonto del 2007. Quest'ultimo, insieme a un altro indagato, è accusato di avere minacciato i componenti della Brigata facendo uno «il gesto dello sgozzamento» e Latino «simulando la sventagliata di una mitragliatrice». Altri due indagati, invece, avrebbero scagliato «in direzione dei suoi componenti, una bottiglietta d'acqua ciascuno». Un quinto indagato, invece, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.



