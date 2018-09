Ansia per Sabatini in crisi respiratoria

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Walter Sabatini, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, a causa di difficoltà respiratorie. Il club blucerchiato, al proposito, ha diramato un comunicato stampa nel quale, insieme alla famiglia, ha voluto comunque sottolineare che «si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo». Si chiede «come sempre in questi casi, il massimo rispetto nelle comunicazioni del diritto alla privacy».Sabatini, 63 anni, proprio nello stesso nosocomio romano, da anni svolge accertamenti periodici essendo un accanito fumatore. Già in passato aveva avuto problemi respiratori. Secondo quanto filtra, la situazione sarebbe in miglioramento.Sabatini lavora per la Sampdoria di Massimo Ferrero dallo scorso giugno. A marzo aveva risolto il contratto che lo legava al Gruppo Suning come coordinatore dell'area tecnica di Jiangsu ed Inter. È stato anche uomo mercato di Roma, Palermo e Lazio.