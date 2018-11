ANSIA MILAN

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Maledette Nazionali. Dal ritiro della Spagna, a Radio Marca, Suso spaventa il Milan parlando del suo presente ma anche del suo futuro in maglia rossonera: «Mi trovo bene a Milano ma è chiaro che giocare a casa è sempre bello. Se mi cercasse il Real Madrid? Quando i migliori club del mondo ti seguono ne devi essere orgoglioso, vuol dire che stai facendo bene le cose. Giocare in una delle squadre più grandi al mondo non può che renderti felice».Parole allarmanti per i tifosi rossoneri che sperano siano state, come spesso succede quando i giocatori parlano lontano dall'Italia, travisate, montate per creare un disturbo.Ora però «al Milan mi sento importante, mi trovo bene, sono felice e ho un buon rapporto con l'allenatore. Gattuso non ha perso la grinta da giocatore. È l'uomo giusto, perfetto per questa squadra». Parole che devono preoccupare Leonardo e Maldini: bisogna fare in fretta per il rinnovo dell'attaccante al doppio delle cifre attuali e senza clausola rescissoria di 40 milioni.In attesa di conoscere il verdetto sul ricorso di Higuain l'attaccante argentino ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d'Oro. Gonzalo ha accettato il premio di Striscia la Notizia con un sorriso: «Sono una persona con questo carattere». L'inviato di Striscia poi ha chiesto: Cosa è successo realmente quando siete andati negli spogliatoi? Cosa ha fatto Gattuso? L'ha presa a frustate? «No, ma sono molto felice che ho ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso». Capitolo mercato. Passi in avanti verso Ibra, ma nella testa del Milan c'è anche un difensore. Due i nomi caldi per Gattuso: Benatia e Daniele Rugani che con Massimiliano Allegri stanno trovando poco spazio. Sul taccuino di Leo c'è però un altro brasiliano: Rodrigo Caio. Può essere ceduto a titolo definitivo ad un prezzo di 7-8 milioni subito, o un prestito con obbligo di riscatto a 12/13 milioni di euro. Se ne parlerà anche la prossima settimana, probabilmente l'agente incontrerà Leonardo a Milano per capire la reale fattibilità di un affare conveniente. Naturalmente sanzioni Uefa permettendo.riproduzione riservata ®