Ansia Gattuso: «Senza Europa che stress»

Luca UccelloMILANO - «Non è bello vivere nell'incertezza, ma ho una squadra molto unita e questo è molto importante. Io devo dare tranquillità all'ambiente, è inutile allarmarsi. Vedremo cosa deciderà l'Uefa». Dalla Russia Gennaro Gattuso non nasconde un po' di fastidio (e stress) più che preoccupazione per una situazione societaria non semplice, che rischia di escludere il Milan dalla prossima Europa League e limitarne fortemente il mercato in entrata. «Sappiamo che abbiamo bisogno di fare qualcosa, ma conosciamo anche le nostre problematiche. Per fortuna abbiamo tempo prima dell'inizio del campionato».Le prime buone notizie dovrebbero arrivare questa mattina dall'ennesimo Consiglio d'Amministrazione rossonero guidato da Marco Fassone. Si ratificherà il versamento della rata di 10 milioni di euro per l'aumento di capitale che il proprietario e Presidente rossonero, Yonghong Li, ha versato la settimana scorsa poi, si prenderà atto della sottoscrizione delle azioni, già avvenuta da parte dello stesso Yonghong Li, per i 32 milioni mancanti per concludere la stagione 2017-2018.Il socio di minoranza? Sembra esserci un nuovo rallentamento nella trattativa portata avanti da Goldman Sachs che potrebbe complicare la difesa rossonera davanti all'Uefa oltre a mettere in pericolo la presidenza di Yonghong Li che giorno dopo giorno vede avvicinarsi la scadenza del prestito con il fondo americano Elliott. Questa mattina Fassone potrebbe dare qualche indicazione maggiore sul tanto misterioso socio di minoranza.«Non è un segreto - invece, continua Gattuso - che dobbiamo prendere un giocatore importante a centrocampo, se c'è la possibilità faremo anche qualcosa in avanti, poi se vogliamo giocare 4-3-3 Suso non ha la coppia, quindi servirà un esterno. Sono questi i ruoli in cui dobbiamo operare». E poi conferma: «André Silva va aspettato».riproduzione riservata ®