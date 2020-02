Non un pensiero o una strategia per l'Università italiana». Lo sconforto del rettore della Statale Elio Franzini è totale di fronte a una legge di Bilancio in cui «viene minata la nostra libertà». Il messaggio è chiaro e arriva nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico: ci sono spese indifferibili e le risorse si riducono. Voci che vanno «dalla manutenzione, alla sicurezza, alla crescita del turn over» elenca Franzini. «Senza una strategia e i fondi per la ricerca, la didattica e l'innovazione, non è la singola università che muore, ma è il Paese che diventa asfittico» è l'affondo del rettore. Università che nel discorso della presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha «un grande compito democratico: la vitalità di una democrazia dipende dall'educazione e seminare nell'istruzione significa investire nei cittadini di oggi e di domani».(G.Mig.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA