Annega per salvare figlia e nipote

Venerdì 20 Luglio 2018

Ha visto in difficoltà nelle acque del Ticino la figlia di 14 anni e la nipotina di 9, e senza pensarci un secondo si è tuffato per salvarle. Ed ha perso la vita. La vittima è un filippino di 49 anni, annegato nel Ticino nei pressi del ponte di ferro, a Turbigo.La tragedia è avvenuta pochi minuti prima delle 13: l'uomo, che viveva a Milano dove faceva il parcheggiatore, si trovava sulle sponde del fiume per prendere il sole insieme alla moglie, al fratello e ad altri familiari. Tutto si è svolto in pochi attimi. Le due ragazzine stavano nuotando, quando si sono trovate in difficoltà ed hanno chiesto aiuto. L'uomo, papà della più grande e zio dell'altra, si è subito tuffato e le ha raggiunte. Ma mentre cercava di afferrarle all'improvviso si è inabissato, senza riuscire più a riguadagnare la riva a causa delle forti correnti e dei mulinelli che si sviluppano in quei punti del fiume.Secondo i testimoni, le due ragazzine sarebbero state salvate da altri uomini della comunità filippina, in particolare da un altro zio che è riuscito ad afferrarle e a riportarle a riva sane e salve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo senza vita della vittima: lascia moglie e due figli.