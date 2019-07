Angelique Kidjo, ritmi d'Africa

È una forza della natura. Per la voce, la grande capacità nel canto e per il fascino che sa emanare. E chiunque l'abbia apprezzata dal vivo lo sa bene. L'occasione dunque è di quelle importanti: Angelique Kidjo, cantante del Benin, 39 anni, interprete di musica afroamericana, forte di collaborazioni che vanno da Ziggy Marley a Santana fino a Carmen Consoli, chiude stasera il Festival di Villa Arconati.

In scaletta anche le canzoni di Remain in the light: capolavoro pubblicato dai Talking Heads di David Byrne nel 1980 e rielaborato dalla Kidjo in chiave world music. Si tratta dell'ultimo album fatto uscire da lei e per gran parte della critica addirittura segnalato come uno dei suoi migliori lavori. Le canzoni (da Burning down the house a Once in a lifetime) sono state rifatte con il sound dei suoni africani.

Angelique Kidjo ha esordito nel 1988 con il suo primo disco Pretty; nella sua carriera ha vinto tre Grammy Awards ed è stata inserita dal quotidiano The Guardian tra le cento donne più influenti al mondo. (M.Lev.)

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

