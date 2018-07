Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniUn saluto cordiale, con uno scambio di baci, poi ognuna con i suoi avvocati per dare inizio alla battaglia in tribunale.Le showgirl Nina Moric e Belen Rodriguez sono arrivate al Palazzo di Giustizia seguite da telecamere, fotografi e giornalisti, per partecipare al processo a carico della modella croata. Moric è accusata di diffamazione (aggravata da un fatto determinato) nei confronti della showgirl argentina da lei definita, tra le altre cose, «strega cattiva» e «viado». Accuse pesanti che la modella croata aveva snocciolato nel settembre del 2015 durante una puntata della Zanzara su Radio24. Trasmissione in cui aveva anche detto che Belen girava nuda per casa davanti al figlio Carlos, nato dal suo matrimonio con Fabrizio Corona, che sarebbe rimasto segnato da quegli episodi.«Accuse inaccettabili. Io mi sono sentita offesa perché sono mamma ed è gravissimo vedersi indicare come la responsabile di molestie sessuali nei confronti di un ragazzino», ha detto Belen deponendo davanti al giudice della decima sezione penale. «Se ottenessi un risarcimento ha aggiunto Belen i soldi li devolverei in beneficenza». La Moric contrattacca, definendo l'iniziativa della rivale puro spettacolo. «Quando le ho dato del viado intendevo che ha fatto abuso della chirurgia estetica. Era solo una critica ha minimizzato - non un'ingiuria. E non l'ho mai accusata di aver molestato mio figlio». Si tornerà in aula L'11 settembre per le conclusioni delle parti e la sentenza.