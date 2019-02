Angela Calzoni

Trecento transenne, che di solito vengono utilizzate lungo il percorso della Stramilano, messe a disposizione dal Comune per garantire la sicurezza del Tribunale.

Quasi due chilometri di barriere provvisorie sono state collocate accanto ai parapetti, troppo bassi, all'interno del Palazzo di Giustizia, dopo che un mese fa l'avvocato 31enne Antonio Montinaro è caduto dal quarto al terzo piano dopo essersi sporto da una balaustra, precipitando dieci metri più in basso. Il giovane professionista è stato ricoverato per un mese al Policlinico e da pochi giorni si trova in un centro di riabilitazione in Emilia Romagna per tentare di riacquistare la mobilità delle gambe.

Una storia terribile, la sua, che ha sollevato il problema della sicurezza all'interno dell'edificio progettato negli anni Trenta dall'architetto Marcello Piacentini e che ha corridoi, passaggi e scaloni degni di un labirinto. Sono tanti i problemi legati alla vivibilità dell'edificio per giudici, cancellieri, avvocati e soprattutto per il pubblico, numeroso e variegato, che frequenta tutti giorni il Palazzaccio. Negli ultimi mesi al ministero della Giustizia, responsabile per al manutenzione, sono arrivate cinque comunicazioni da parte degli uffici giudiziari milanesi con un elenco dettagliato di criticità.

Tre giorni dopo l'incidente dell'avvocato, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede era arrivato in Tribunale a Milano, aveva incontrato i vertici degli uffici giudiziari e aveva spiegato di «aver preso in carico tutte le istanze e i dossier», chiarendo che in via Arenula verranno prese in considerazione «le soluzioni per intervenire in via immediata ma strutturale». L'ordine degli avvocati milanesi, nel frattempo, con una delibera ha sottolineato l'urgenza di nominare un commissario «per attuare un piano straordinario di messa a norma e sicurezza» del Palazzo di Giustizia. Su alcuni parapetti, tra l'altro, erano già presenti da tempo, sempre come soluzione provvisoria, dei cartelli con su scritto vietato sedersi e vietato sporgersi. Sulla vicenda indaga la procura di Brescia.

