Angela Calzoni

Potrebbe essere stato attirato in una trappola dalla sua famiglia A. C., il 63enne ucciso lunedì sera dal genero nei giardinetti vicino al supermercato Gigante di Rozzano. È questa l'ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri, coordinati dai pm Letizia Mannella e Monia Di Marco. Dopo il delitto il 34enne E.S., fratello del boss che da anni gestisce lo spaccio di droga nel quartiere, si è costituito insieme al 27enne A.M., che guidava lo scooter con cui sono fuggiti. E proprio i movimenti del motorino, che per ore si è aggirato nel quartiere a caccia della vittima, portano gli inquirenti a credere che l'omicidio in realtà sia stato pianificato nei dettagli.

Il 63enne dall'estate scorsa era tornato a vivere a Secondigliano, dov'era nato. Il suo clan familiare lo aveva messo al bando, dopo che la nipotina di 8 anni aveva raccontato le attenzioni particolari che le riservava il nonno. Eppure due giorni fa i parenti lo hanno fatto ritornare a Rozzano, ospite di uno dei tre figli. Perché? È la domanda che si fanno gli inquirenti, che però si trovano davanti un muro di omertà.

La bimba è stata sentita proprio lunedì scorso in un incidente probatorio davanti al gip, alla presenza dei pm e dei legali, per cristallizzare le dichiarazioni che nei mesi scorsi aveva già fatto davanti al pm e a uno psicologo. L'udienza è terminata intorno alle 16, solo due ore prima del delitto. Il padre ha raccontato che, dopo aver ascoltato di nuovo i racconti della figlia, qualcosa in lui si è spezzato. E quando si è ritrovato davanti il suocero non ha esitato a farsi giustizia da sé, scaricandogli addosso la sua pistola 9x21. «Il mio è stato un black out mentale» ha sostenuto. Un gesto istintivo, insomma. Ma per la procura invece c'è stata premeditazione. Oggi a San Vittore i due arrestati saranno interrogati dal gip nell'udienza di convalida del fermo.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA