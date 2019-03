Angela Calzoni

Pene più miti delle richieste per i cinque ultrà alla sbarra per gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli che a Santo Stefano sono costati la vita a Daniele Belardinelli. I pm avevano chiesto cinque condanne a pene comprese fra i due anni e 11 mesi e i cinque anni e otto mesi. Il gup Carlo Ottone De Marchi ieri dall'aula bunker di San Vittore ha condannato, al termine del processo in abbreviato, Nino Ciccarelli a 3 anni e 8 mesi, ritenuto storico capo dei Viking interisti; per lui il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro avevano chiesto la pena più alta (5 anni, 8 mesi e 10 giorni). A Marco Piovella, il rosso, altro fedelissimo della tifoseria interista, sono andati 2 anni e 10 mesi (3 anni e 8 mesi e 20 giorni la richiesta dell'accusa). Condannato a tre anni Alessandro Martinoli, ultrà del Varese, tifoseria gemellata a quella interista i cui ultras, assieme a quelli del Nizza contro i tifosi napoletani. Gli altri due ultras nerazzurri imputati, Francesco Baj e Simone Tira dovranno scontare entrambi 2 anni e 6 mesi. Luca Da Ros, che aveva collaborato alle indagini, ha patteggiato a un anno e 10 mesi. «Le pene sono state molto ridotte e sono congrue», hanno spiegato gli avvocati Mirko Perlino e Antonio Radaelli, due dei legali. I difensori hanno chiarito anche che per almeno 4 dei 5 imputati dovrebbe arrivare presto la scarcerazione, mentre su Ciccarelli «il giudice dovrà fare delle valutazioni». Il gup ha inflitto a tutti anche un Daspo per 8 anni. Gli ultras sono stati condannati per rissa aggravata e lancio di oggetti pericolosi, ma assolti dalle lesioni su tre napoletani. Intanto, l'avvocato Caterina Monestier, legale della moglie di Belardinelli, ha spiegato che «la vedova vuole giustizia», ma che «non aveva senso entrare come parte civile contro amici fraterni del marito».

Resta aperta, infine, l'indagine per arrivare ad individuare gli altri ultras che hanno partecipato agli scontri (una ventina gli indagati) per individuare la macchina o le macchine della carovana di tifosi napoletani che hanno investito, uccidendolo, Belardinelli. Tutti i coinvolti nell'indagine sono anche accusati di omicidio volontario, reato che non era in questo processo.

