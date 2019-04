Angela Calzoni

Ousseynou Sy, l'autista senegalese di 47 anni con cittadinanza italiana che ha appiccato il fuoco in un bus con 51 studenti, verrà processato con ogni probabilità con il rito immediato.

Il procuratore aggiunto Alberto Nobili e il pm Luca Poniz potrebbero chiedere nelle prossime settimane il processo veloce dal momento che esistono entrambi i presupposti richiesti per legge: l'evidenza della prova e l'interrogatorio dell'indagato. Si andrebbe direttamente a dibattimento, saltando la fase dell'udienza preliminare. La richiesta dovrà comunque essere avallata da un gip. Durante il confronto con gli inquirenti, Sy aveva detto di aver voluto fare «un'azione dimostrativa» e di avere sentito «le voci dei bambini morti in mare». Ha «reagito», ha scritto il giudice «ad un male che egli ritiene ingiusto per il suo popolo», ossia le politiche italiane ed europee nei confronti dei migranti, «con una sorta di rappresaglia verso un altro popolo». Lo scopo «era quello di costringere, o comunque condizionare, le politiche migratorie attualmente adottate dal governo» e intimidire gli italiani colpendoli nella «primaria essenza vitale, ovvero i figli».

Sy aveva cosparso il bus di benzina, aveva un coltello, un accendino ma anche una pistola, non trovata. Prima di entrare in azione ha anche realizzato un video-manifesto che ah inoltrato su YouTube e che gli inquirenti hanno chiesto a Google per recuperare. Gli studenti della scuola media Vailati di Crema erano usciti indenni solo grazie alla loro prontezza di due compagni, Adam e Ramy, nell'avvertire genitori e forze dell'ordine. Determinante anche l'intervento dei carabinieri, che hanno bloccato il bus a San Donato Milanese e liberato tutti.

La richiesta di processo immediato dovrebbe arrivare dopo che verranno sentiti a verbale tutti i testimoni e che la ricostruzione dell'accaduto da parte degli inquirenti sarà completa.

