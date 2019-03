Angela Calzoni

Operazione estetica ai glutei finita in dramma per una giovane donna di Desio (Monza).

La donna, 38 anni è andata in arresto cardiaco dopo l'anestesia praticatale dal chirurgo plastico, durante un'operazione estetica. La paziente è stata ricoverata martedì pomeriggio in Neurorianimazione all'ospedale San Gerardo di Monza. Poco prima si stava sottoponendo a un intervento estetico ai glutei nello studio di Seregno del chirurgo plastico Maurizio Cananzi, quando è andata in arresto. È stata trasportata d'urgenza in ospedale, dov'è arrivata in codice rosso e ancora sta lottando tra la vita e la morte. Il chirurgo ora è indagato con l'accusa di lesioni colpose gravissime. «Il quadro attuale di coma post-anossico», ha fatto sapere l'ospedale con un bollettino medico «è estremamente grave e la prognosi è riservata». Le cause che hanno portato la paziente in arresto cardiaco rimangono da determinare, precisano i medici. Spetta ora alle indagini ricostruire cosa sia successo con esattezza prima dell'arrivo in ospedale. La donna è collassata ancor prima di finire sotto i ferri. Forse l'anestesia era troppo forte o forse ha manifestato una reazione allergica. Tutte circostanze che le indagini dovranno approfondire. Nel frattempo i carabinieri dei Nas di Milano hanno messo i sigilli allo studio di medicina estetica di Seregno e hanno sequestrato tutta la documentazione relativa a quello che doveva essere un semplice intervento di routine. Nei prossimi giorni anche i militari dei Nas faranno un sopralluogo.

La 38enne per ora resta in coma farmacologico. «Sta seguendo una terapia adeguata per la sua condizione» spiega Giuseppe Citterio, responsabile di Terapia intensiva neurologica del San Gerardo «stiamo effettuando diversi esami come la risonanza, l'elettroencefalogramma, con i quali monitoreremo l'entità del danno e gli effetti della terapia nelle prossime 24-48 ore». Aggiornamenti oggi pomeriggio, quando verrà diffuso un nuovo bollettino medico.

