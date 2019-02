Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniNon c'è ancora un colpevole per al morte di Marilena Negri, la 63enne uccisa al parco di Villa Litta mentre portava a spasso il cane. E le speranze di dare un nome e un volto a chi - probabilmente in un tentativo di rapina finito male - le ha tagliato la gola ormai sono poche. Il pm Donata Costa, che ha coordinato le indagini a partire dal 23 novembre del 2017, ha chiesto l'archiviazione di un caso che aveva profondaente scosso la città.L'unica traccia utile, il dna trovato sul collo della vittima subito dopo il delitto, non ha guidato gli investigatori nella direzione giusta. E nemmeno i video delle telecamere di sorveglianza del parco. Del colpevole resta solo un'immagine sfocata: è la sagoma di un uomo con il viso nascosto da un cappuccio, che si allontana agile dalla scena del crimine. Troppo poco per individuare il colpevole. Anche i tre figli della vittima danno la colpa al malfunzionamento delle telecamere del parco, che non ha consentito di «dare un volto nitido dell'assassino». In una lettera aperta Valentina, Luca e Andrea Manfredi esprimono «il loro punto di vista riguardo a questo anno e mezzo di indagini culminate nel nulla» e puntano il dito contro il «sistema di videosorveglianza della città», che «come minimo deve essere verificato puntualmente». «Qualcuno delle responsabilità riguardo questa imminente archiviazione ce le ha sottolineano i figli della 63enne - perché c'è un balordo ancora in giro, chissà dove, che potrebbe rovinare altre vite, altri sogni, altre famiglie».L'unico indagato, un ucraino di 30 anni, è stato scagionato mesi fa. I sospetti degli investigatori si erano concentrati sul ragazzo dopo che un testimone aveva detto di averlo incontrato in un compro oro, mentre tentava di vendere la catenina di Marilena. Era clandestino ed era ospite della sorella che abitava ad Affori. E spesso andava al parco di Villa Litta, dove qualcuno lo aveva visto anche la mattina dell'omicidio. Intercettazioni e perquisizioni, però, non avevano dato risultati, il dna del 30enne non corrispondeva con quello trovato sulla vittima e anche la catenina della signora Negri, che gli agenti avevano cercato per mesi nei negozi, dopo qualche mese era stata ritrovata in un cassetto a casa della vittima. Insomma, tutto da rifare.