Angela CalzoniLo chiamano il poverello di Assisi. Ma sui suoi successori, i Frati Minori dell'Ordine fondato da San Francesco, ci sono ombre fatte di soldi, investimenti sbagliati, fondi scomparsi nel nulla. Per tre religiosi si è aperto un processo per appropriazione indebita per aver fatto sparire, tra il 2007 e il 2014, oltre 20 milioni di euro frutto di lasciti, donazioni e rendite immobiliari.Sul banco degli imputati sono finiti l'ex economo della Curia generale, Giancarlo Lati, l'ex economo provinciale, Renato Beretta, e l'ex economo della Conferenza Nazionale, Clemente Moriggi. L'Ordine ha chiesto di costituirsi parte civile contro di loro.Il fiume di denaro che avevano preso dalle casse dell'Ordine era stato affidato a Leonida Rossi, faccendiere 78enne che si muoveva tra Italia, Africa e Svizzera. Il broker aveva promesso interessi non inferiori al 12%. Anche gli investimenti erano di dubbia natura: sia andava dai resort di lusso, allo sfruttamento di miniere, al traffico di armi. Rossi alla fine non aveva restituito né capitale, né interessi. Abbastanza perché nel 2015 i nuovi vertici dell'ordine, accortisi dell'ammanco, decidessero di denunciare. Quando la guardia di finanza, nel novembre del 2015, era arrivata davanti alla villa del broker, a Lurago d'Erba in provincia di Como, era ormai troppo tardi. Si era impiccato la sera precedente. E del denaro nessuna traccia. Il processo ai tre frati, che riprenderà il 19 novembre, è l'unica via per tentare di recuperarlo.