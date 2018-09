Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniLo aveva scelto perché era anziano e aveva tutta l'aria della preda facile. Lo aveva seguito mentre rincasava con le buste della spesa in mano. E appena era arrivato al suo portone di casa, all'improvviso lo aveva colpito con due violentissimi pugni in faccia facendolo afflosciare come un manichino. Ora per quell'aggressione che lo scorso 20 aprile aveva choccato tutta la città, ripresa in diretta dalle telecamere di sicurezza del palazzo, il rapinatore romeno è stato condannato a 11 anni di carcere con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena.Le accuse a carico di Chestor Caldararu, 29 anni, sono tentato omicidio e rapina aggravata. In aula il pm Enrico Pavone ha chiesto 13 anni, il gup Maria Vicidomini gliene ha inflitti 11 e lo ha anche condannato a risarcire con una provvisionale di 20mila euro l'anziano, parte civile e rappresentato dal legale Giovanni Miozzari.L'aggressione si è consumata la mattina del 20 aprile. La vittima è un pensionato di 78 anni, ingegnere, che dopo aver fatto la spesa stava rincasando nel suo appartamento in una palazzina di via Valtorta, a Turro. Caldararu faceva finta di aspettare qualcuno, ma appena l'anziano è arrivato a tiro con le chiavi in mano per aprire il portone lo ha colpito con due violentissimi pugni al volto. Le telecamere di sicurezza inquadrano il romeno che si china sull'anziano a terra, gli fruga nelle tasche, poi fugge: il bottino è un orologio e gli spiccioli che la vittima aveva in tasca.Ricoverato in ospedale in codice rosso, l'anziano è stato a lungo in coma. Dopo cure prolungate, ora le sue condizioni sono migliorate. Caldararu venne arrestato il giorno dopo dalla squadra mobile nel suo appartamento in zona Villa San Giovanni: aveva ancora gli abiti indossati durante la rapina. Nel frattempo a suo carico sono emerse altre due aggressioni con modalità simili, sempre ai danni di anziani. Per questi episodi deve ancora essere fissata l'udienza preliminare.riproduzione riservata ®