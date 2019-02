Angela Calzoni

Fabrizio Corona è stato sfrattato dall'appartamento di via De Cristoforis, a due passi da corso Como, mecca della movida milanese. A deciderlo è stata l'Agenzia del Demanio, che il 15 febbraio ha inviato all'ex fotografo dei vip una comunicazione per avvertirlo che aveva 120 giorni di tempo per trovare un'altra casa. Il documento è entrato a far parte del faldone sull'ex re dei paparazzi depositato al Tribunale di Sorveglianza, che qualche mese fa ha confermato l'affidamento terapeutico per Corona proprio in quella casa da 2,5 milioni di euro già confiscata dai giudici milanesi nell'aprile scorso, perché era stata intestata fittiziamente a un suo collaboratore.

Adesso l'ex fotografo dei vip avrà quattro mesi per trovare un'altra sistemazione, magari sempre nella zona dove abitava già ai tempi del matrimonio con la modella croata Nina Moric. Dopo la separazione e diversi traslochi, Corona è approdato nella sua attuale casa indicata anche dal Tribunale di Sorveglianza il 30 novembre scorso come la dimora dove deve abitare durante l'affidamento in prova per curare la sua dipendenza dalla cocaina.

Affidamento che adesso è di nuovo a rischio. La Procura generale, infatti, nelle scorse settimane ha depositato ai giudici della Sorveglianza una nuova richiesta di revoca dell'affidamento per Corona, che nonostante sia in cura per vincere la sua dipendenza, a dicembre per conto della trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7, è andato nel boschetto della droga di Rogoredo e si è comportato come un agente provocatore. Impresa che ha ripetuto anche nei giorni scorsi.

